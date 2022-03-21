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Баскетболисты «Новомосковска» удержали победу в матче с «Русичами»: фоторепортаж

Баскетболисты «Новомосковска» удержали победу в матче с «Русичами»: фоторепортаж

Игра завершилась со счетом 94:90.

На минувших выходных в тульском СК «Новое поколение» в рамках Суперлиги-2 баскетболисты «Новомосковска» сыграли против курских «Русичей». В первом матче наша команда уступила со счетом 78:87.

Во втором — оказалась сильнее соперника.

- Перед повторным матчем и по ходу его у «Новомосковска» усугубилась проблема с составом: не смог принять участие в игре Дмитрий Флис, а во второй четверти травму получил Станислав Сотников. Наши парни, понимая, что терять им нечего, бросились в погоню. Денис Стекольников, Данила Винокуров и Максим Чеботарёв сполна воспользовались предоставленным им шансом и провели лучший матч в сезоне, став, может, и незаметными, но героями матча. При их непосредственном участии и с классной поддержкой трибун был организован рывок 16:0, позволивший нам не только сравнять счёт, но и выйти вперед.

За пять минут до конца «Русичи» сократили отставание до одного балла. Но солировавшие в этот вечер Константин Куликов, отыгравший все 40 минут, Даниил Глазов и Александр Князюк большего сопернику не позволили, — сообщает клубная пресс-служба.

Итог матча — 94:90 в пользу БК «Новомосковск». Сезон для нашей команды пока не закончен. Баскетболистам предстоят игры в утешительном турнире за 7−11 места.

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БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 1
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 2
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 3
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 4
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 5
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 6
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 7
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 8
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 9
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 10
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 11
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 12
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 13
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 14
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 15
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 16
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 17
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 18
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 19
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 20
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 21
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 22
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 23
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 24
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 25
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 26
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 27
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 28
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 29
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 30
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 31
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 32
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 33
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 34
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 35
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 36
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 37
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 38
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 39
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 40
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 41
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 42
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 43
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 44
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 45
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 46
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 47
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 48
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 49
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 50
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 51
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 52
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 53
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 54
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 55
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 56
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 57
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 58
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 59
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 60
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 61
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 62
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 63
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 64
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 65
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 66
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 67
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 68
БК "Новомосковск" - БК "Русичи", Фото: 69
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:05 +1
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