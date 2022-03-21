Баскетболисты «Новомосковска» удержали победу в матче с «Русичами»: фоторепортаж

На минувших выходных в тульском СК «Новое поколение» в рамках Суперлиги-2 баскетболисты «Новомосковска» сыграли против курских «Русичей». В первом матче наша команда уступила со счетом 78:87.

Во втором — оказалась сильнее соперника.

- Перед повторным матчем и по ходу его у «Новомосковска» усугубилась проблема с составом: не смог принять участие в игре Дмитрий Флис, а во второй четверти травму получил Станислав Сотников. Наши парни, понимая, что терять им нечего, бросились в погоню. Денис Стекольников, Данила Винокуров и Максим Чеботарёв сполна воспользовались предоставленным им шансом и провели лучший матч в сезоне, став, может, и незаметными, но героями матча. При их непосредственном участии и с классной поддержкой трибун был организован рывок 16:0, позволивший нам не только сравнять счёт, но и выйти вперед.

За пять минут до конца «Русичи» сократили отставание до одного балла. Но солировавшие в этот вечер Константин Куликов, отыгравший все 40 минут, Даниил Глазов и Александр Князюк большего сопернику не позволили, — сообщает клубная пресс-служба.

Итог матча — 94:90 в пользу БК «Новомосковск». Сезон для нашей команды пока не закончен. Баскетболистам предстоят игры в утешительном турнире за 7−11 места.