Фото: пресс-служб ВК "Тулица" и ПФК "Арсенал"
Болельщики «Тулицы» смогут после игры посмотреть матч «Зенит» – «Арсенал»
Трансляция будет проходить на телеэкранах МСЦ «Тула-Арена».
В субботу, 19 марта, всех тульских болельщиков ждёт двойной праздник – в 18.00 волейболистки «Тулицы» на домашней площадке сыграют с командой «Заречье-Одинцово», а в 19.30 футболисты «Арсенала» в Санкт-Петербурге сразятся с «Зенитом».
Всех, кто придёт поддержать наших девчонок на трибуны МСЦ «Тула-Арена» смогут сразу после игры увидеть прямую трансляцию футбольного матча из северной столицы – встречу «Арсенала» и «Зенита» будут транслировать на телеэкранах спортивного комплекса.
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