Будут ли предприятия Тульской области сокращать сотрудников и сворачивать производства?

Руководитель ведомства прокомментировал меры, принимаемые правительством РФ и региональными властями для сохранения стабильности экономики:

- Все меры, которые сейчас принимаются, — это подвижный механизм, который еженедельно корректируется в зависимости от конкретной ситуации. Задача правительства РФ и Тульской области — динамично реагировать на изменение ситуации и помогать предприятиям переориентироваться на новые рынки сбыта, искать возможности для импортозамещения.

На сегодняшний день на федеральном уровне разработан ряд дополнительных мер поддержки экономики. Ключевые изменения — это поддержка работодателей: снижение налоговой нагрузки, льготное кредитование. Это позволит сохранить производство и выдержать тот период, когда перестраиваются логистические цепочки и рынки сбыта.

На региональном уровне также был составлен отдельный пакет мер, дополнительно помогающих сохранить производства и рабочие места.

Если говорить о ситуации в Тульской области на сегодняшний день, то ни одно предприятие не планирует сокращать сотрудников и сворачивать производство и работу.

Исключение — представители торговых сетей, которые объявили о закрытии из-за ситуации на Украине. Но и они не увольняют сотрудников и продолжают платить им зарплату.

Речи о высвобождении данных сотрудников не ведется. Они рассчитывают, что в дальнейшем смогут продолжить работу, поэтому хотят сохранить свои коллективы. В связи с этим говорить о массовом высвобождении работников и повышении уровня безработицы на сегодняшний день нельзя. В регионе на данный момент более 28 тысяч вакансий. Поэтому, даже если эти работники примут решение об увольнении, мы сможем их трудоустроить.

Что касается возможных изменений технологических процессов на отдельных предприятиях и в перспективе — высвобождения некоторой части сотрудников, то мы готовы предоставить им возможность пройти переобучение, а после задействовать их на других или этих же предприятиях, но на других должностях.

Последующие меры поддержки будут более адресными, их направят на поддержку каждого конкретного предприятия и сотрудников. Сейчас на уровне правительства РФ рассматривается возможное изменение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Но они будут корректироваться в зависимости от дальнейшего изменения экономической ситуации.

На мой взгляд, ситуация на рынке труда стабильна, но если она будет меняться, то последующие пакеты мер помогут ей выровняться и продолжить развитие.