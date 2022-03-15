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В Туле автохама на Chevrolet Niva оштрафовали за задержку трамвая
Фото из архива Myslo

В Туле автохама на Chevrolet Niva оштрафовали за задержку трамвая

Владелец припарковал свой автомобиль практически на трамвайных путях.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности очередного автохама из нашей спецрубрики. Рядом с домом № 20 по ул. М. Горького в Туле водитель Chevrolet Niva припарковался рядом с трамвайными путями и создал препятствие движению трамвая.

В отношении него составлен протокол по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». Его оштрафовали на 2000 рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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