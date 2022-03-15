В Туле автохама на Chevrolet Niva оштрафовали за задержку трамвая

Фото из архива Myslo

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности очередного автохама из нашей спецрубрики. Рядом с домом № 20 по ул. М. Горького в Туле водитель Chevrolet Niva припарковался рядом с трамвайными путями и создал препятствие движению трамвая.

В отношении него составлен протокол по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». Его оштрафовали на 2000 рублей.

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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