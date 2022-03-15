В Тульской области в 2022 году увеличилось количество дольщиков

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По сравнению с прошлым годом число сделок по договорам долевого участия выросло на 14%.

Жители Тульской области стали чаще покупать квартиры в новостройках по договорам участия в долевом строительстве. По данным регионального Управления Росреестра, число договоров долевого участия, оформленных с 1 января по 15 марта на 14,06% превышает число ДДУ, зарегистрированных за тот же период 2021 года.

По словам руководителя Управления Светланы Калмыковой, покупка квартир в новостройках по договорам долевого участия становится всё более востребованной у туляков. Кроме того, туляки стали чаще подавать документы в Росреестр в электронном виде — 527 против 200 в 2021 году.

С этого года застройщик вправе оформить акт передачи квартиры в виде сканированного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью. Это значительно облегчило процедуру подачи документов на регистрацию права собственности.