В Тульской области изменился номер телефона и график работы «социального такси»

С 14 марта 2022 года подача спецтранспорта осуществляется с 8.00 до 19.00 в рабочие и выходные дни в соответствии с поданной заявкой.

Заявка на «социальное такси» подается с 9.00 до 17.00 в рабочие дни заявителем (законным представителем) не позднее чем за два рабочих дня до требуемого дня обслуживания по телефону 8−800−200−52−26. Специальными транспортными услугами могут воспользоваться граждане отдельных категорий: инвалиды I или II группы, имеющие ограничение способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, имеющие I или II группу инвалидности;

инвалиды по зрению I группы;

дети-инвалиды;

лица старше 80 лет, имеющие I или II группу инвалидности. Плата за использование услуги не взимается с: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих I или II группу инвалидности;

детей-инвалидов. С порядком предоставления специального транспортного обслуживания можно ознакомиться на сайте регионального минтруда.

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