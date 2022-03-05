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«Накажи автохама»: на ул. Ф. Энгельса по утрам все стабильно

«Накажи автохама»: на ул. Ф. Энгельса по утрам все стабильно

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Читатель прислал в редакцию Myslo кадры с видеорегистратора своего авто. Запись сделана на ул. Фридриха Энгельса в Туле, на повороте на ул. Каминского. На них видно, как водитель кроссовера грубо нарушает правила дорожного движения, совершив на пешеходном переходе обгон по трамвайным путям встречного направления.
 
«На ул. Ф. Энгельса по утрам все стабильно…», — прокомментировал автор видео.
 
К сожалению, регистрационные знаки автомобиля нарушителя невозможно разобрать из-за плохого качества записи.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
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