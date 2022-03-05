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Брат и сестра из Средней Азии хотели продать в Туле крупную партию наркотиков

Брат и сестра из Средней Азии хотели продать в Туле крупную партию наркотиков

Их задержали, уголовное дело передано в суд.

В Туле 23-летний уроженец Киргизской республики и его 35-летняя сестра обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
По версии следователей СУ СКР по региону, ранее судимые брат и сестра летом 2021 года приготовили к сбыту 134 грамма наркотиков, которые разместили в тайниках на территории Центрального и Пролетарского округов. Продать наркотики не удалось, так как обвиняемых задержали правоохранители.
 
Уголовное дело в отношении мужчины и женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:37 +1
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