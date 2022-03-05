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В Новомосковске вынесли приговор рабочему химпредприятия: по вине мужчины погиб его начальник

В Новомосковске вынесли приговор рабочему химпредприятия: по вине мужчины погиб его начальник

Трагедия произошла летом прошлого года.

В Новомосковске 22-летний слесарь-электрик АО «НАК «АЗОТ» признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следователей СУ СКР по региону, 23 августа 2021 года 22-летний подсудимый оставил открытыми ограждения токоведущих частей шинного разъединителя, не предотвратив доступ к нему посторонних лиц. 33-летний начальник участка, предполагая, что в месте проведения работ отсутствует напряжение, подошёл к устройству и получил поражение током в 6000 вольт. Мужчина скончался на месте происшествия.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде полутора лет колонии-поселения. Кроме этого, в течение 2,5 лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с ремонтом и техобслуживанием электрооборудования.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:03 +1
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