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Водитель перевернувшегося на ул. Хворостухина внедорожника был пьян

Водитель перевернувшегося на ул. Хворостухина внедорожника был пьян

Это было установлено в ходе освидетельствования.

Подтвердилась информация о том, что водитель Chevrolet Niva, который накануне попал в ДТП на ул. Хворостухина в Туле, мог быть нетрезв. Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, при освидетельствовании на месте установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения (1,101 мг/л).
 
Напомним, вечером 27 февраля напротив дома № 25 по ул. Хворостухина вылетел с дороги и опрокинулся на бок внедорожник Chevrolet Niva. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:32 +5
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