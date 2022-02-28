Водитель перевернувшегося на ул. Хворостухина внедорожника был пьян

Подтвердилась информация о том, что водитель Chevrolet Niva, который накануне попал в ДТП на ул. Хворостухина в Туле, мог быть нетрезв. Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, при освидетельствовании на месте установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения (1,101 мг/л).

Хворостухина вылетел с дороги и опрокинулся на бок внедорожник Chevrolet Niva . По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал. Напомним , вечером 27 февраля напротив дома № 25 по ул.вылетел с дороги и опрокинулся на бок внедорожник Chevrolet. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.