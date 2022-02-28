Водитель перевернувшегося на ул. Хворостухина внедорожника был пьян
Это было установлено в ходе освидетельствования.
Подтвердилась информация о том, что водитель Chevrolet Niva, который накануне попал в ДТП на ул. Хворостухина в Туле, мог быть нетрезв. Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, при освидетельствовании на месте установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения (1,101 мг/л).
Напомним, вечером 27 февраля напротив дома № 25 по ул.
Хворостухина вылетел с дороги и опрокинулся на бок внедорожник Chevrolet Niva. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.
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