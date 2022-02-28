новости
новости
Регистрация
В Туле снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Туле снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Статистику предоставило Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 9240 случаев гриппа и ОРВИ, что ниже эпидпорога на 3,5% и ниже уровня предыдущей недели на 34%. Превышение эпидпорога отмечается только среди взрослых — в 2,3 раза.

По Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю составила 4674 случая, что ниже эпидпорога на 3,2% и ниже предыдущей недели на 33,8%.

Из-за большого количества заболевших ОРВИ детей на прошедшей неделе образовательный процесс частично приостанавливался в 3 группах 3 детских садов в Воловском, Щекинском и Кимовском районах и в 1 классе 1 тульской школы.

По данным лабораторного мониторинга за ОРВИ на прошедшей неделе у заболевших подтверждались вирусы не гриппозной этиологии — риновирус, РС-вирус, аденовирус.

Заболеваемость ковидом ниже предыдущей недели на 50%.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:13 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
гриппОРВИ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Водитель перевернувшегося на ул. Хворостухина внедорожника был пьян
Водитель перевернувшегося на ул. Хворостухина внедорожника был пьян
«Рухнут прямо на нас!»: тулячка пожаловалась на старые деревья, которые ей обещали спилить и не пилят
«Рухнут прямо на нас!»: тулячка пожаловалась на старые деревья, которые ей обещали спилить и не пилят
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.