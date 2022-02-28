В Туле снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю в Тульской области зарегистрировано 9240 случаев гриппа и ОРВИ, что ниже эпидпорога на 3,5% и ниже уровня предыдущей недели на 34%. Превышение эпидпорога отмечается только среди взрослых — в 2,3 раза.

По Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю составила 4674 случая, что ниже эпидпорога на 3,2% и ниже предыдущей недели на 33,8%.

Из-за большого количества заболевших ОРВИ детей на прошедшей неделе образовательный процесс частично приостанавливался в 3 группах 3 детских садов в Воловском, Щекинском и Кимовском районах и в 1 классе 1 тульской школы.

По данным лабораторного мониторинга за ОРВИ на прошедшей неделе у заболевших подтверждались вирусы не гриппозной этиологии — риновирус, РС-вирус, аденовирус.

Заболеваемость ковидом ниже предыдущей недели на 50%.