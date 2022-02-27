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На ул. Хворостухина перевернулся Chevrolet Niva

На ул. Хворостухина перевернулся Chevrolet Niva

Водитель и пассажиры не пострадали.

Вечером 27 февраля напротив дома № 25 по ул. Хворостухина вылетел с дороги и опрокинулся на бок внедорожник Chevrolet Niva.
 
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Как сообщают очевидцы, судя по внешнему виду, мужчина может находиться в состоянии алкогольного опьянения.
 
Пострадавших в результате автоаварии нет. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и ГСС.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:08 +2
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