На ул. Хворостухина перевернулся Chevrolet Niva

Водитель и пассажиры не пострадали.

Вечером 27 февраля напротив дома № 25 по ул. Хворостухина вылетел с дороги и опрокинулся на бок внедорожник Chevrolet Niva .

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Как сообщают очевидцы, судя по внешнему виду, мужчина может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших в результате автоаварии нет. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и ГСС.