В Туле почти 10 дней ищут пропавшего мужчину
Александр Лендел не выходит на связь с близкими с 19 февраля.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь найти 42-летнего туляка Александра Лендела, который ушёл из дома 19 февраля и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные отросшие, глаза карие. Особые приметы: татуировки на шее и руках. Одежда: чёрная с оранжевым верхом рабочая куртка, чёрные спортивные штаны, серая шапка, чёрные кроссовки.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(906)530-46-69, 8(800)700-54-52 или 112.
Другие статьи по темам
Люди
Место