новости
новости
Регистрация
В Туле почти 10 дней ищут пропавшего мужчину

В Туле почти 10 дней ищут пропавшего мужчину

Александр Лендел не выходит на связь с близкими с 19 февраля.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь найти 42-летнего туляка Александра Лендела, который ушёл из дома 19 февраля и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные отросшие, глаза карие. Особые приметы: татуировки на шее и руках. Одежда: чёрная с оранжевым верхом рабочая куртка, чёрные спортивные штаны, серая шапка, чёрные кроссовки.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(906)530-46-69, 8(800)700-54-52 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 22:33 0
Другие статьи по темам
Событие
поисковый отряд Лиза Алертпоиск пропавшихпропал человекпропал мужчина
Люди
Александр Лендел
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электричества 1 марта
Где в Туле не будет электричества 1 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.