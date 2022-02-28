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Где в Туле не будет электричества 1 марта

Где в Туле не будет электричества 1 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Немцова, 1, 2,
  • ул. Кирова, 145-а, 141, 143, 145, 151, 151-а, 149-а, 153-а, 147, 149, 180,
  • ул. Марата, 170, 172, 174, 168,
  • ул. Болдина, 93, 95, 97, 99, 101, 103-а, 107, 109,
  • 2-й пр-д М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • 3-й пр-д М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 34, 36,
  • ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 52,
  • ул. Ф. Энгельса, 145, 145-а, 143,
  • п. Маслово: Есенинский бульвар, 26, 1-27 (нечётн.),
  • ул. Васильковая, 5,
  • ул. Краинская, 25,
  • ул. Ромашковая,
  • ул. Шемиловская,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 11, 12,
  • ул. М. Горького, 6, 8,
  • п. Рудаково: пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.).
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