Юных туляков приглашают стать участниками фестиваля «Мини Мисс и Мистер Тула - 2022»

«Мини Мисс Тула — 2021» Мария Тармосина и «Мини Мистер Тула — 2021» Демьян Гапула.

Модельное агентство Gold Models объявляет о старте приема заявок на участие в X юбилейном областном детском фестивале элегантности и таланта.

К участию в фестивале приглашаются талантливые девочки и мальчики от 4 до 16 лет, которые хотят заявить о себе на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Всем участникам вручаются памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля. В честь юбилея всем девочкам будут вручены короны, мальчикам — кубки.

Обладатели Гран-при будут награждены эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами SWAROVSKI, драгоценной короной и правом участия во всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер Россия — 2023».

Положение, анкета-заявка на сайте агентства. Запись и уточняющие вопросы по тел.: 38−41−33, 8-903-840-41-33.