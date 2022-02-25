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Юных туляков приглашают стать участниками фестиваля «Мини Мисс и Мистер Тула - 2022»
«Мини Мисс Тула — 2021» Мария Тармосина и «Мини Мистер Тула — 2021» Демьян Гапула.

Юных туляков приглашают стать участниками фестиваля «Мини Мисс и Мистер Тула - 2022»

Модельное агентство Gold Models объявляет о старте приема заявок на участие в X юбилейном областном детском фестивале элегантности и таланта.

К участию в фестивале приглашаются талантливые девочки и мальчики от 4 до 16 лет, которые хотят заявить о себе на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Всем участникам вручаются памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля. В честь юбилея всем девочкам будут вручены короны, мальчикам — кубки.

Обладатели Гран-при будут награждены эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами SWAROVSKI, драгоценной короной и правом участия во всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер Россия — 2023».

Положение, анкета-заявка на сайте агентства. Запись и уточняющие вопросы по тел.: 38−41−33, 8-903-840-41-33.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 18:20 −4
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