В Туле отловленных собак протестируют на агрессию: что с ними будет потом?

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На портале правовой информации появился приказ Комитета ветеринарии Тульской области, который утвердил рекомендации по выявлению немотивированной агрессивности у бродячих животных.

Объемный документ дает определение немотивированной агрессии, регламентирует порядок тестирования отловленного животного. А также предписывает запрет на возвращение таких животных (как собак, так и кошек) в прежнее место обитания после стерилизации.

Немотивированной агрессией в приказе названо «враждебное поведение животного, выражающееся в выходе за рамки стереотипного поведения, свойственного животному данного вида, и проявляющееся в форме агрессии по отношению к человеку и (или) животному, не обусловленному какой-то внешней причиной».

Такая агрессия опасна тем, что она непредсказуема и ее нельзя скорректировать в естественных условиях.

[по ссылке — полный текст приказа и рекомендаций] указаны признаки немотивированной агрессии: В документеуказаны признаки немотивированной агрессии:

переход к агрессивному поведению без предварительной демонстрации угрозы или испуга;

демонстрация животным угрожающего поведения в отношении спокойно стоящего человека и (или) другого животного (рычит, обнажает клыки, лает, выгибает спину, прижимает хвост);

попытка напасть или нападение на спокойно стоящего человека, агрессивное поведение животного в ответ на нейтральный фактор, типичный для данной территории, не несущий угрозу (например, негромкий звук, свет);

при попытке дать корм животному оно активно нападает и резко выхватывает корм.

Не может считаться признаком наличия немотивированной агрессивности у животного недоверие, которое является нормальной реакцией животного, а также реакция животного в целях охраны еды, защиты потомства.

В соответствии с рекомендациями решение о наличии или отсутствии признаков немотивированной агрессивности у животного принимается лицом, которое выполняет мероприятия по отлову. Для этого создается комиссия из трех или более человек, причем специалист в области ветеринарии, кинолог и представитель администрации — обязательны.

Тестируют бродяг в несколько этапов с присвоением определенного количества баллов. Если животное признают агрессивным, его уже не смогут выпустить на прежнее место обитания.

Заместитель председателя комитета ветеринарии — начальник отдела государственного ветеринарного надзора Тульской области Оксана Устинова:

Оксана Устинова - Прежде всего, этот документ ликвидирует пробелы в существующем законодательстве; необходимость его разработки и принятия назрела давно. Суть рекомендации в том, что после отлова животное подвергнут тестированию по этим методикам. И если будут выявлены признаки немотивированной агрессии, такое животное уже не будут возвращать на прежнее место обитания. Оно должно остаться на содержании в приюте.