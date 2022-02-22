новости
новости
Регистрация
В Туле отловленных собак протестируют на агрессию: что с ними будет потом?
Фото из архива Myslo.

В Туле отловленных собак протестируют на агрессию: что с ними будет потом?

Комитет ветеринарии разработал рекомендации по выявлению немотивированной агрессивности у бродячих животных. Соответствующий приказ ведомства подписан.

На портале правовой информации появился приказ Комитета ветеринарии Тульской области, который утвердил рекомендации по выявлению немотивированной агрессивности у бродячих животных.
 
Объемный документ дает определение немотивированной агрессии, регламентирует порядок тестирования отловленного животного. А также предписывает запрет на возвращение таких животных (как собак, так и кошек) в прежнее место обитания после стерилизации.
 
Немотивированной агрессией в приказе названо «враждебное поведение животного, выражающееся в выходе за рамки стереотипного поведения, свойственного животному данного вида, и проявляющееся в форме агрессии по отношению к человеку и (или) животному, не обусловленному какой-то внешней причиной».
 
Такая агрессия опасна тем, что она непредсказуема и ее нельзя скорректировать в естественных условиях.
 
В документе [по ссылке — полный текст приказа и рекомендаций] указаны признаки немотивированной агрессии:
 
  • переход к агрессивному поведению без предварительной демонстрации угрозы или испуга;
  • демонстрация животным угрожающего поведения в отношении спокойно стоящего человека и (или) другого животного (рычит, обнажает клыки, лает, выгибает спину, прижимает хвост);
  • попытка напасть или нападение на спокойно стоящего человека, агрессивное поведение животного в ответ на нейтральный фактор, типичный для данной территории, не несущий угрозу (например, негромкий звук, свет);
  • при попытке дать корм животному оно активно нападает и резко выхватывает корм.
Не может считаться признаком наличия немотивированной агрессивности у животного недоверие, которое является нормальной реакцией животного, а также реакция животного в целях охраны еды, защиты потомства.
 
В соответствии с рекомендациями решение о наличии или отсутствии признаков немотивированной агрессивности у животного принимается лицом, которое выполняет мероприятия по отлову. Для этого создается комиссия из трех или более человек, причем специалист в области ветеринарии, кинолог и представитель администрации — обязательны.
 
Тестируют бродяг в несколько этапов с присвоением определенного количества баллов. Если животное признают агрессивным, его уже не смогут выпустить на прежнее место обитания.
 
Заместитель председателя комитета ветеринарии — начальник отдела государственного ветеринарного надзора Тульской области Оксана Устинова:
 

Оксана Устинова

- Прежде всего, этот документ ликвидирует пробелы в существующем законодательстве; необходимость его разработки и принятия назрела давно. Суть рекомендации в том, что после отлова животное подвергнут тестированию по этим методикам. И если будут выявлены признаки немотивированной агрессии, такое животное уже не будут возвращать на прежнее место обитания. Оно должно остаться на содержании в приюте.
 
Напомним, в 2022 году финансирование на работу с бездомными животными увеличено до 33,7 млн рублей. Это позволит поймать и чипировать более 4 тыс. собак.
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:22 −3
Другие статьи по темам
Событие
бродячие животныеотловкомитет ветеринарии
Люди
Оксана Устинова
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Избитая тема»: тулячку 4 года преследует её бывший
«Избитая тема»: тулячку 4 года преследует её бывший
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 8 пациентов
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 8 пациентов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.