Фото из архива Myslo.
В Туле отловленных собак протестируют на агрессию: что с ними будет потом?
Комитет ветеринарии разработал рекомендации по выявлению немотивированной агрессивности у бродячих животных. Соответствующий приказ ведомства подписан.
На портале правовой информации появился приказ Комитета ветеринарии Тульской области, который утвердил рекомендации по выявлению немотивированной агрессивности у бродячих животных.
Объемный документ дает определение немотивированной агрессии, регламентирует порядок тестирования отловленного животного. А также предписывает запрет на возвращение таких животных (как собак, так и кошек) в прежнее место обитания после стерилизации.
Немотивированной агрессией в приказе названо «враждебное поведение животного, выражающееся в выходе за рамки стереотипного поведения, свойственного животному данного вида, и проявляющееся в форме агрессии по отношению к человеку и (или) животному, не обусловленному какой-то внешней причиной».
Такая агрессия опасна тем, что она непредсказуема и ее нельзя скорректировать в естественных условиях.
В документе [по ссылке — полный текст приказа и рекомендаций] указаны признаки немотивированной агрессии:
- переход к агрессивному поведению без предварительной демонстрации угрозы или испуга;
- демонстрация животным угрожающего поведения в отношении спокойно стоящего человека и (или) другого животного (рычит, обнажает клыки, лает, выгибает спину, прижимает хвост);
- попытка напасть или нападение на спокойно стоящего человека, агрессивное поведение животного в ответ на нейтральный фактор, типичный для данной территории, не несущий угрозу (например, негромкий звук, свет);
- при попытке дать корм животному оно активно нападает и резко выхватывает корм.
Не может считаться признаком наличия немотивированной агрессивности у животного недоверие, которое является нормальной реакцией животного, а также реакция животного в целях охраны еды, защиты потомства.
В соответствии с рекомендациями решение о наличии или отсутствии признаков немотивированной агрессивности у животного принимается лицом, которое выполняет мероприятия по отлову. Для этого создается комиссия из трех или более человек, причем специалист в области ветеринарии, кинолог и представитель администрации — обязательны.
Тестируют бродяг в несколько этапов с присвоением определенного количества баллов. Если животное признают агрессивным, его уже не смогут выпустить на прежнее место обитания.
Заместитель председателя комитета ветеринарии — начальник отдела государственного ветеринарного надзора Тульской области Оксана Устинова:
Оксана Устинова
- Прежде всего, этот документ ликвидирует пробелы в существующем законодательстве; необходимость его разработки и принятия назрела давно. Суть рекомендации в том, что после отлова животное подвергнут тестированию по этим методикам. И если будут выявлены признаки немотивированной агрессии, такое животное уже не будут возвращать на прежнее место обитания. Оно должно остаться на содержании в приюте.
Напомним, в 2022 году финансирование на работу с бездомными животными увеличено до 33,7 млн рублей. Это позволит поймать и чипировать более 4 тыс. собак.
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