В Тульской области 52 человека до сих пор числятся пропавшими без вести

Эти люди пропали в разное время, но всех их до сих пор ждут родные и близкие. Помогите пропавшим вернуться домой!

Если вы владеете информацией о местонахождении или видели указанных людей после даты пропажи на ориентировке, сообщайте на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону 8−800−700−54−52 или в полицию — 02; 102.