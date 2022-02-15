В Туле во время паводка может затопить 250 домов

фото: пресс-служба городской администрации

Об этом рассказали специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы». Сегодня они расчищали русло реки Тростянки — в Зареченском округе. Данный участок заужен, и с началом обильного таяния снега при механических заторах уровень воды здесь может существенно подняться.

Места заторов и завалов на руслах рек и ручьев тульские спасатели начали выявлять еще осенью. К расчистке приступили в январе. На сегодня пройдено порядка 1 км в районе Щегловского ручья и реки Тулицы. В ближайшее время будет уделено внимание расчистке русел на реках Воронке и Упе. В паводковый период планируется очистить около 9 км русел, всего за год — порядка 19 км.

— Важно очистить русла водоемов от веток, поросли, чтобы там не задерживался мусор, — таким образом, обеспечить беспрепятственное прохождение талых вод. По опыту прошлых лет в Туле возможно подтопление 250 жилых домов, в которых проживает 650 человек. В зоне подтопления могут оказаться и 3 автомобильных моста в деревнях Федоровка, Нижние Присады и Берники, — отметил начальник группы обеспечения аварийно-спасательных работ Игорь Топоров.