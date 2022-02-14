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В Алексине в автомобиле найдены тела 16-летнего подростка и 23-летнего мужчины
Фото из архива Myslo.

В Алексине в автомобиле найдены тела 16-летнего подростка и 23-летнего мужчины

Следственный комитет проводит проверку.

Происшествие случилось еще 9 февраля, но известно о нем стало только сейчас: местные жители написали об этом в соцсетях.

Как стало известно Myslo, 9 февраля в микрорайоне Бор города Алексина в автомобиле были найдены мертвыми два местных жителя 16 и 23 лет. Видимых повреждений на трупах нет, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Алексинцы подозревают, что смерть молодых людей наступила в результате передозировки наркотиками.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:28 0
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