В Алексине в автомобиле найдены тела 16-летнего подростка и 23-летнего мужчины

Фото из архива Myslo.

Происшествие случилось еще 9 февраля, но известно о нем стало только сейчас: местные жители написали об этом в соцсетях.

Как стало известно Myslo, 9 февраля в микрорайоне Бор города Алексина в автомобиле были найдены мертвыми два местных жителя 16 и 23 лет. Видимых повреждений на трупах нет, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Алексинцы подозревают, что смерть молодых людей наступила в результате передозировки наркотиками.