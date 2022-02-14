За нападение бездомных собак на людей чиновникам светит штраф в 200 тыс. рублей

Законопроект, повышающий ответственность чиновников и частных лиц за покусавших человека бездомных собак, на этой неделе будет направлен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сегодня со ссылкой на первого замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, сообщает «РИА Новости».

«Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП РФ. Для чиновников штрафы составят до 200 тыс. рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления: если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Законопроект внесут [в Госдуму] на этой неделе», — рассказал он.

Предполагается также увеличить штраф до 200 тыс. рублей для владельцев собак, покусавших людей.

«Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — добавил парламентарий.