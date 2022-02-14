В Тульской области пройдет этап Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»
Победители получат возможность представить наш регион на федеральном этапе конкурса.
Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» приглашает ТОС принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая практика территориального общественного самоуправления». Победители получат возможность представить наш регион на федеральном этапе конкурса.
Для участия в конкурсе ТОС необходимо оформить заявку с описанием реализованного в 2021 году социально-значимого проекта или проекта в сфере развития территориального общественного самоуправления в одной из 8 номинаций:
- «Благоустройство и экология»,
- «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт»,
- «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма»,
- «Социальная поддержка населения»,
- «Комплексное развитие территорий»,
- «Межпоколенческие связи»,
- «Укрепляем мир общинами»,
- «Лучший председатель ТОС».
Заявки будут оценены конкурсной комиссией по следующим критериям: обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой направлен проект ТОС, масштаб проведенных мероприятий, привлечение волонтеров и социальных партнеров, перспективы проекта, доля вовлеченных в работу ТОС жителей и прочие.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 февраля по 15 марта 2022 года в электронном виде в адрес Ассоциации.
Итоги регионального этапа будут объявлены до 23 марта 2022 года.
Победители в каждой номинации будут отмечены дипломами и смогут участвовать в федеральном этапе.
Положение о региональном этапе конкурса и форма заявки здесь.