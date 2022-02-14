новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдет этап Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»

В Тульской области пройдет этап Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»

Победители получат возможность представить наш регион на федеральном этапе конкурса.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» приглашает ТОС принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая практика территориального общественного самоуправления». Победители получат возможность представить наш регион на федеральном этапе конкурса.
 
Для участия в конкурсе ТОС необходимо оформить заявку с описанием реализованного в 2021 году социально-значимого проекта или проекта в сфере развития территориального общественного самоуправления в одной из 8 номинаций: 
  • «Благоустройство и экология», 
  • «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт», 
  • «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма», 
  • «Социальная поддержка населения», 
  • «Комплексное развитие территорий», 
  • «Межпоколенческие связи», 
  • «Укрепляем мир общинами», 
  • «Лучший председатель ТОС».
Заявки будут оценены конкурсной комиссией по следующим критериям: обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой направлен проект ТОС, масштаб проведенных мероприятий, привлечение волонтеров и социальных партнеров, перспективы проекта, доля вовлеченных в работу ТОС жителей и прочие. 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 февраля по 15 марта 2022 года в электронном виде в адрес Ассоциации.
 
Итоги регионального этапа будут объявлены до 23 марта 2022 года.
 
Победители в каждой номинации будут отмечены дипломами и смогут участвовать в федеральном этапе.
 
Положение о региональном этапе конкурса и форма заявки здесь.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:20 0
Другие статьи по темам
Событие
ТОС
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Рязанской в Туле кроссовер влетел в попутный трактор
На ул. Рязанской в Туле кроссовер влетел в попутный трактор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.