В Тульской области пройдет этап Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»

Победители получат возможность представить наш регион на федеральном этапе конкурса.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» приглашает ТОС принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая практика территориального общественного самоуправления». Победители получат возможность представить наш регион на федеральном этапе конкурса.

Для участия в конкурсе ТОС необходимо оформить заявку с описанием реализованного в 2021 году социально-значимого проекта или проекта в сфере развития территориального общественного самоуправления в одной из 8 номинаций:

«Благоустройство и экология»,

«Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт»,

«Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма»,

«Социальная поддержка населения»,

«Комплексное развитие территорий»,

«Межпоколенческие связи»,

«Укрепляем мир общинами»,

«Лучший председатель ТОС».

Заявки будут оценены конкурсной комиссией по следующим критериям: обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой направлен проект ТОС, масштаб проведенных мероприятий, привлечение волонтеров и социальных партнеров, перспективы проекта, доля вовлеченных в работу ТОС жителей и прочие.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 февраля по 15 марта 2022 года в электронном виде в адрес Ассоциации.

Итоги регионального этапа будут объявлены до 23 марта 2022 года.

Победители в каждой номинации будут отмечены дипломами и смогут участвовать в федеральном этапе.