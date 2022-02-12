Сын бывшего мэра Тулы Дмитрий Прокопук подал на УДО

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Напомним, он был осужден за мошенничество в крупном размере.

Тульский областной суд рассмотрит ходатайство Дмитрия Прокопука об условно-досрочном освобождении. Заседание назначено на 14 февраля 2022 года.

Напомним, сын экс-мэра Тулы был осужден в 2020 году. Суд признал Дмитрия Прокопука виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил ему наказание в виде 2,5 лет в колонии-поселении и штрафа в размере 800 тысяч рублей, также ему запрещено на три года участвовать в госконтрактах.

Являясь директором ООО СУ «Ламма», Прокопук-младший выиграл несколько контрактов на благоустройство территорий, но, получив средства, выполнять эти работы в полном объеме его фирма не собиралась. Прокопуку было перечислено 49 миллионов рублей, из которых 4 миллиона он присвоил себе.

Дмитрий Прокопук признал свою вину, раскаялся, сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб.