Под Тулой в ДТП пострадал молодой человек

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11 февраля в 18.00 в Щекинском районе недалеко от деревни Ясная Поляна произошло ДТП. По предварительной информации, 47-летний водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Skoda Rapid, а затем в Hyundai Elantra и Mitsubishi.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал 23-летний пассажир автомобиля Skoda. После оказания медицинской помощи его отпустили.