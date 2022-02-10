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Тулячка в суде поспорит с кредитным кооперативом о незаконном обременении жилья ипотекой

Тулячка в суде поспорит с кредитным кооперативом о незаконном обременении жилья ипотекой

Женщина погасила кредит, но КПК не закрывает ипотеку.

Суворовский районный суд на начало марта назначил рассмотрение иска местной жительницы к КПК «Магазин Быстрых Кредитов» о прекращении обременения на комнату.

Женщина в августе прошлого года заключила с кредитным потребительским кооперативом «Магазин Быстрых Кредитов» договор займа на покупку комнаты в общежитии и приобрела ее совместно с несовершеннолетней дочерью. Вскоре женщина погасила долг за счет материнского капитала, исполнив тем самым обязательства по договору займа.

Однако КПК не погасил регистрационную запись об ипотеке и под различными предлогами уклоняется от снятии обременения с комнаты. Это и стало поводом для обращения в суд. Женщина просит прекратить обременение и взыскать с ответчика 300 рублей в качестве судебных расходов.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:30 0
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Суворовский районТульская область

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