Тулячка в суде поспорит с кредитным кооперативом о незаконном обременении жилья ипотекой

Суворовский районный суд на начало марта назначил рассмотрение иска местной жительницы к КПК «Магазин Быстрых Кредитов» о прекращении обременения на комнату.

Женщина в августе прошлого года заключила с кредитным потребительским кооперативом «Магазин Быстрых Кредитов» договор займа на покупку комнаты в общежитии и приобрела ее совместно с несовершеннолетней дочерью. Вскоре женщина погасила долг за счет материнского капитала, исполнив тем самым обязательства по договору займа.

Однако КПК не погасил регистрационную запись об ипотеке и под различными предлогами уклоняется от снятии обременения с комнаты. Это и стало поводом для обращения в суд. Женщина просит прекратить обременение и взыскать с ответчика 300 рублей в качестве судебных расходов.