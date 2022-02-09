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В Туле отремонтируют улицу Рязанскую

В Туле отремонтируют улицу Рязанскую

Работы начнутся в мае.

В Туле отремонтируют улицу Рязанскую. Об этом стало известно на брифинге руководителя Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Дмитрия Ярцева.

— Сейчас подрядная организация готовит график и этапность производства работ. Работы давно не проводились, асфальт разрушается. Старый асфальт будут вывозить, перерабатывать, а дороге будут давать усиление. Срок начала работ — май, — сообщил Ярцев.

Ранее мы писали о том, что в Туле на Московском путепроводе из-за ремонта организуют реверсивное движение.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:44 +1
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