В Туле отремонтируют улицу Рязанскую. Об этом стало известно на брифинге руководителя Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Дмитрия Ярцева.

— Сейчас подрядная организация готовит график и этапность производства работ. Работы давно не проводились, асфальт разрушается. Старый асфальт будут вывозить, перерабатывать, а дороге будут давать усиление. Срок начала работ — май, — сообщил Ярцев.

Ранее мы писали о том, что в Туле на Московском путепроводе из-за ремонта организуют реверсивное движение.