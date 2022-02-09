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Мошенница из Тулы будет работать 400 часов в наказание за обман женщины

Мошенница из Тулы будет работать 400 часов в наказание за обман женщины

Злоумышленница прикинулась сотрудницей энергоконтроля.

Рассмотрение уголовного дела проходило в особом порядке: подсудимая Борчанова В. В. признала свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента Тульской области.

В прошлом году 29 сентября Борчанова В. В. предложила знакомому нажиться обманным путем, тот согласился. По замыслу, они собирались представляться жителям Донского сотрудниками энергокомпании, говорить, что проводят плановую проверку и заключают на платной основе договоры на обслуживание прибора учета электроэнергии. Чтобы быть более убедительной, женщина распечатала типовой договор на обслуживание прибора учета электроэнергии.

В этот же день через несколько часов Борчанова вместе с напарником приехали в Донской и пришли к квартире З., позвонили в дверь. Хозяйка открыла им, выслушала легенду, поверила и пригласила злоумышленников в квартиру. Борчанова сняла показания со счетчика, напарник записал их, а после сообщил хозяйке квартиры, что надо заключить договор на обслуживание прибора учета электроэнергии и заплатить за это 6000 руб. Потерпевшая З. поверила им, подписала договор и заплатила полную сумму.

Забрав деньги, парочка уехала из города. Напарника Борчановой не смогли установить, в отношении него дело выделено в отдельное производство.

Приговором суда от 8 февраля Борчанова признана виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ, и ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов. Также женщина вернула потерпевшей 6000 рублей.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:35 +1
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