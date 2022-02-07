В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку: фоторепортаж
После удара легковой автомобиль отлетел на 50 метров.
Днем 7 февраля на Новомосковском шоссе в районе городской свалки произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель ПАЗ 111-го маршрута не успел вовремя отреагировать на запрещающий сигнал светофора и врезался в попутную Toyota. Удар был такой силы, что легковушку отбросило вперед на 50 метров.
Автобус был с пассажирами, в Toyota — только водитель. Никто из них не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и городской службы спасения. Затруднений движения нет.
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