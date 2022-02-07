В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку: фоторепортаж

После удара легковой автомобиль отлетел на 50 метров.

Днем 7 февраля на Новомосковском шоссе в районе городской свалки произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель ПАЗ 111-го маршрута не успел вовремя отреагировать на запрещающий сигнал светофора и врезался в попутную Toyota. Удар был такой силы, что легковушку отбросило вперед на 50 метров.

Автобус был с пассажирами, в Toyota — только водитель. Никто из них не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и городской службы спасения. Затруднений движения нет.