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В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку: фоторепортаж

В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку: фоторепортаж

После удара легковой автомобиль отлетел на 50 метров.

Днем 7 февраля на Новомосковском шоссе в районе городской свалки произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель ПАЗ 111-го маршрута не успел вовремя отреагировать на запрещающий сигнал светофора и врезался в попутную Toyota. Удар был такой силы, что легковушку отбросило вперед на 50 метров.

Автобус был с пассажирами, в Toyota — только водитель. Никто из них не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и городской службы спасения. Затруднений движения нет.

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В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 1
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 2
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 3
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 4
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 5
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 6
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 7
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 8
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 9
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 10
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 11
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 12
В Туле на Новомосковском шоссе маршрутка с пассажирами влетела в легковушку , Фото: 13
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:47 +2
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