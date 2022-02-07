В Тульской области более 100 пар подали заявление на красивую дату 22.02.2022
Несмотря на то, что это будний день, желающих расписаться в «зеркальную» дату очень много.
В Тульской области 107 пар подали заявление на красивую дату
Больше всего заявлений подано на это число в отдел ЗАГС по Щекинскому, Плавскому, Тепло-Огаревскому, Чернскому районам — 27. Конкретно в Туле — 20.
Напомним, в первую красивую дату февраля —
Интересно, что
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07.07.07 в Тульской областипоженились 413 пар,
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08.08.08— 429 пар,
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09.09.09— 64 пары,
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10.10.10— 164 пары,
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11.11.11— 260 пар,
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12.12.12— 128 пар.
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