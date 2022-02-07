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В Тульской области более 100 пар подали заявление на красивую дату 22.02.2022

В Тульской области более 100 пар подали заявление на красивую дату 22.02.2022

Несмотря на то, что это будний день, желающих расписаться в «зеркальную» дату очень много.

В Тульской области 107 пар подали заявление на красивую дату 22.02.2022. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.

Больше всего заявлений подано на это число в отдел ЗАГС по Щекинскому, Плавскому, Тепло-Огаревскому, Чернскому районам — 27. Конкретно в Туле — 20.

Напомним, в первую красивую дату февраля — 02.02.2022 — захотели пожениться 34 пары.

 

Интересно, что

  • 07.07.07 в Тульской области поженились 413 пар,
  • 08.08.08 — 429 пар,
  • 09.09.09 — 64 пары,
  • 10.10.10 — 164 пары,
  • 11.11.11 — 260 пар,
  • 12.12.12 — 128 пар.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:41 −2
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