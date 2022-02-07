Как тулякам поучаствовать в «Лыжне России»

Фото из архива Myslo.

Рассказываем, что для этого нужно.

12 февраля состоится старт 40-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Турнир пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» в поселке Косая Гора.

Мандатная комиссия по допуску к участию в соревнованиях будет работать 10−11 февраля в здании ЦСП на Тульском велотреке с 10.00 до 17.00 (западная трибуна, конференц-зал, 2 этаж).

Зарегистрироваться на участие также можно будет 12 февраля с 9.00 до 11.30 на месте проведения соревнования.

Каждый участник при регистрации должен предоставить в мандатную комиссию следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении,

справку о допуске врача,

от организаций предоставляется общая заявка с визой врача,

рекомендуется наличие полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Все участники лыжной гонки получат стартовый номер и шапочку «Лыжня России».

Проезд к месту проведения соревнований на личном транспорте будет ограничен. Для участников лыжной гонки организуют две парковки:

в районе супермаркета «АТАК» (напротив ПАО «Косогорский металлургический завод»);

напротив МАУ «КДС» ОП Дом культуры «Косогорец».

От парковок до места будет курсировать трансфер каждые 15 минут.