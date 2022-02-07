Как тулякам поучаствовать в «Лыжне России»
Рассказываем, что для этого нужно.
12 февраля состоится старт 40-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Турнир пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» в поселке Косая Гора.
Мандатная комиссия по допуску к участию в соревнованиях будет работать 10−11 февраля в здании ЦСП на Тульском велотреке с 10.00 до 17.00 (западная трибуна, конференц-зал, 2 этаж).
Зарегистрироваться на участие также можно будет 12 февраля с 9.00 до 11.30 на месте проведения соревнования.
Каждый участник при регистрации должен предоставить в мандатную комиссию следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении,
- справку о допуске врача,
- от организаций предоставляется общая заявка с визой врача,
- рекомендуется наличие полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Все участники лыжной гонки получат стартовый номер и шапочку «Лыжня России».
Проезд к месту проведения соревнований на личном транспорте будет ограничен. Для участников лыжной гонки организуют две парковки:
- в районе супермаркета «АТАК» (напротив ПАО «Косогорский металлургический завод»);
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напротив МАУ «КДС»
ОП Домкультуры «Косогорец».
От парковок до места будет курсировать трансфер каждые 15 минут.