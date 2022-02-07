В Тульской области водитель сбил сотрудника предприятия и скрылся с места происшествия

ДТП произошло недалеко от проходных «Щекиноазота».

2 февраля на улице Симферопольской в поселке Первомайском произошло ДТП. В 20.10 водитель автомобиля Peugeot недалеко от проходных «Щекиноазота» сбил сотрудника предприятия — 59-летнего мужчину. После этого виновник аварии скрылся с места происшествия.

20-летний водитель иномарки был задержан на следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Щекинского ОГИБДД. Тяжесть причиненного вреда здоровью пешехода устанавливается.