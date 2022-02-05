В Туле машина ППС протаранила автомобиль

Фото предоставлено очевидцем.

ДТП произошло 4 февраля не за долго до полуночи на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтезена.

По информации Myslo, «Лада Ларгус» с сотрудниками ППС двигалась с проблесковыми маячками и спецсигналом. Уходя от столкновения с другим авто, автомобиль с полицейскими врезался в Mitsubishi, остановившийся для поворота.

В результате ДТП одному из полицейских потребовалась помощь медиков. Но обошлось без госпитализации.

Автомобилю, который предположительно спровоцировал ДТП, удалось скрыться. По факту случившегося проводится служебная проверка, которая должна установить точные обстоятельства аварии.