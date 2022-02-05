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В Туле машина ППС протаранила автомобиль
Фото предоставлено очевидцем.

В Туле машина ППС протаранила автомобиль

В результате полицейскому потребовалась помощь медиков.

ДТП произошло 4 февраля не за долго до полуночи на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтезена.

По информации Myslo, «Лада Ларгус» с сотрудниками ППС двигалась с проблесковыми маячками и спецсигналом. Уходя от столкновения с другим авто, автомобиль с полицейскими врезался в Mitsubishi, остановившийся для поворота.

В результате ДТП одному из полицейских потребовалась помощь медиков. Но обошлось без госпитализации. 

Галерея
В Туле машина ППС во время погони протаранила припаркованный автомобиль, Фото: 1
В Туле машина ППС во время погони протаранила припаркованный автомобиль, Фото: 2
В Туле машина ППС во время погони протаранила припаркованный автомобиль, Фото: 3

Автомобилю, который предположительно спровоцировал ДТП, удалось скрыться. По факту случившегося проводится служебная проверка, которая должна установить точные обстоятельства аварии.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:11 +4
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