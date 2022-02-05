Фото предоставлено очевидцем.
В Туле машина ППС протаранила автомобиль
В результате полицейскому потребовалась помощь медиков.
ДТП произошло 4 февраля не за долго до полуночи на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтезена.
По информации Myslo, «Лада Ларгус» с сотрудниками ППС двигалась с проблесковыми маячками и спецсигналом. Уходя от столкновения с другим авто, автомобиль с полицейскими врезался в Mitsubishi, остановившийся для поворота.
В результате ДТП одному из полицейских потребовалась помощь медиков. Но обошлось без госпитализации.
Галерея
Автомобилю, который предположительно спровоцировал ДТП, удалось скрыться. По факту случившегося проводится служебная проверка, которая должна установить точные обстоятельства аварии.
Другие статьи по темам
Событие
Место