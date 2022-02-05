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Волейбольная «Тулица» одержала победу над краснодарским «Динамо»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Волейбольная «Тулица» одержала победу над краснодарским «Динамо»

Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков.

4 февраля в 17-м туре Чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Тулица» в гостях переиграла «Динамо» (Краснодар) со счётом 3:0 (17:25. 22:25, 16:25).

Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков:

«Поздравляем нашу «Тулицу» с очередным триумфом! Спасибо команде за яркие впечатления от игры, за радость победы! Девушки, только вперёд!», — сказал Алексей Дюмин.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:16 0
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