Волейбольная «Тулица» одержала победу над краснодарским «Динамо»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

4 февраля в 17-м туре Чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Тулица» в гостях переиграла «Динамо» (Краснодар) со счётом 3:0 (17:25. 22:25, 16:25).

Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков:

«Поздравляем нашу «Тулицу» с очередным триумфом! Спасибо команде за яркие впечатления от игры, за радость победы! Девушки, только вперёд!», — сказал Алексей Дюмин.