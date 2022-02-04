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В Суворовском районе рухнула стена «заброшки»: погиб человек
Фото прокуратуры Тульской области

В Суворовском районе рухнула стена «заброшки»: погиб человек

Прокуратура Суворовского района Тульской области проводит проверку.

4 февраля на жителя Суворовского района обрушилась кирпичная кладка заброшенного здания, расположенного вблизи поселка Агеево. 48-летний житель Суворова погиб на месте.
 
В ходе прокурорской проверки предстоит выяснить, кому принадлежит здание, кто является ответственным за организацию мероприятий по недопуску в него посторонних лиц, а также ответственным за своевременную утилизацию строительного мусора.
 
По результатам проверки прокуратура примет комплекс мер реагирования.
 
Этот случай послужил поводом для прокурорской проверки собственников заброшенных и недостроенных зданий, а также органов местного самоуправления. Прокуратура проверит, как они соблюдают правила, регламентирующие ограничение допуска посторонних на территорию таких объектов, утилизируют ли строительный мусор.
 
«Поскольку заброшенные здания и недостроенные объекты могут использоваться в том числе несовершеннолетними для проведения свободного времени, доступ на них через дверные и оконные проемы должен быть пресечен», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
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