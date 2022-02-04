В Суворовском районе рухнула стена «заброшки»: погиб человек

Фото прокуратуры Тульской области

4 февраля на жителя Суворовского района обрушилась кирпичная кладка заброшенного здания, расположенного вблизи поселка Агеево. 48-летний житель Суворова погиб на месте.

В ходе прокурорской проверки предстоит выяснить, кому принадлежит здание, кто является ответственным за организацию мероприятий по недопуску в него посторонних лиц, а также ответственным за своевременную утилизацию строительного мусора.

По результатам проверки прокуратура примет комплекс мер реагирования.

Этот случай послужил поводом для прокурорской проверки собственников заброшенных и недостроенных зданий, а также органов местного самоуправления. Прокуратура проверит, как они соблюдают правила, регламентирующие ограничение допуска посторонних на территорию таких объектов, утилизируют ли строительный мусор.

«Поскольку заброшенные здания и недостроенные объекты могут использоваться в том числе несовершеннолетними для проведения свободного времени, доступ на них через дверные и оконные проемы должен быть пресечен», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.