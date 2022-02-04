новости
новости
Регистрация
Туляков с бандитской внешностью приглашают на кастинг в кинокартину
фото: https://www.instagram.com/gregory_ivanets/

Туляков с бандитской внешностью приглашают на кастинг в кинокартину

Речь идет о фильме «Курорт. Провинциальная история Хэ».

В Туле продолжаются съемки короткометражного фильма «Курорт. Провинциальная история Хэ. Часть 2».

Режиссёр кинокартины Григорий Иванец на своей странице в Инстаграм заявил, что для сцены массовой драки ему необходимы люди бандитской внешности и «актеры-качки». Кроме этого, Иванец будет рад людям с харизматичной внешностью:

- Для съёмок нужны харизматичные лица. Также ищу актрису 30+ на роль «репортерши».

Съемочный процесс будет проходить с 11 по 14 февраля. Если желаете поучаствовать в съемках, пишите директору фан-клуба «Арсенал» Сергею Горбачеву в Instagram.

Фильм снимается при поддержке Кинокомиссии Тульской области и регионального Минкульта.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:39 +4
Другие статьи по темам
Прочее
Тулакороткометражкасъемки фильмаактеры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Суворовском районе рухнула стена «заброшки»: погиб человек
В Суворовском районе рухнула стена «заброшки»: погиб человек
В Узловой ранили ножом продавца: вооруженное нападение на магазин сняла камера видеонаблюдения
В Узловой ранили ножом продавца: вооруженное нападение на магазин сняла камера видеонаблюдения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.