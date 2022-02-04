Туляков с бандитской внешностью приглашают на кастинг в кинокартину

фото: https://www.instagram.com/gregory_ivanets/

В Туле продолжаются съемки короткометражного фильма «Курорт. Провинциальная история Хэ. Часть 2».

Режиссёр кинокартины Григорий Иванец на своей странице в Инстаграм заявил, что для сцены массовой драки ему необходимы люди бандитской внешности и «актеры-качки». Кроме этого, Иванец будет рад людям с харизматичной внешностью:

- Для съёмок нужны харизматичные лица. Также ищу актрису 30+ на роль «репортерши».

Съемочный процесс будет проходить с 11 по 14 февраля. Если желаете поучаствовать в съемках, пишите директору фан-клуба «Арсенал» Сергею Горбачеву в Instagram.

Фильм снимается при поддержке Кинокомиссии Тульской области и регионального Минкульта.