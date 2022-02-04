Разъяснение Myslo: что делать, если банковская карта попала в стоп-лист при оплате проезда
Куда обращаться и как разблокировать карту? Подробно – в нашем материале.
В редакцию Myslo обратились несколько человек с похожей проблемой — при оплате проезда в общественном транспорте Тулы по безналу банковская карта попала в стоп-лист.
— Пытались оплатить телефоном проезд в автобусе, но карта несколько раз не читалась. Выдавало ошибку. Теперь выяснилось, что карта в стоп-листе. Что делать, не знаем. Кто-то говорит, что нужно идти в банк, кто-то — перепривязать карту к телефону либо зайти в ОИЕРЦ. Помогите разобраться, — написал Владимир.
Эта проблема, к слову, не так давно поднималась в тульском паблике «т а к и ж и в е м». Туляки писали:
— Один раз попал в стоп-лист с деньгами на карте, потом обратился в банк, сделали все нормально, через пару дней опять в стоп. Так и плачу наличными пару недель.
— Лично у меня в стоп-листе карта оказалась по приколу. На балансе всегда были деньги. Никаких задолженностей там быть не может.
— Я не знаю, как исправить. Мне кондуктор говорил, что нужно на том же терминале оплачивать. Другие говорят типа: да просто в Сбере можно. И, в общем, пользуюсь только наличными.
— Мне еще летом ее в стоп-лист занесли, так как не хватило денег на проезд. Я пошла в банк, и там сказали, что у многих сейчас такая проблема и что проще всего ее просто заменить.
Почему карта уходит в стоп-лист и как ее оттуда убрать?
— При пополнении баланса в течение суток карта разблокируется автоматически и выйдет из стоп-листа. В случае пополнения баланса по истечении суток, карта так же разблокируется и выйдет из стоп-листа, но в течение более длительного времени, — сообщили в пресс-службе банка.
Чтобы ускорить процесс, можно зайти в личный кабинет на сайте ОЕИРЦ, там привязать карту и удалить ее из стоп-листа.
В ОЕИРЦ, кстати, тоже заявили, что единственная причина попадания карты в стоп-лист — недостаточная сумма на карте.
А нужно ли платить за проезд наличкой?
Пассажиру не нужно оплачивать проезд, так как на его счету образуется задолженность, которую можно оплатить, как только карта выйдет из стоп-листа.
Друзья, расскажите, сталкивались ли вы с такой проблемой? Удалось ли ее решить? Пишите в комментариях!