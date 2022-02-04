Разъяснение Myslo: что делать, если банковская карта попала в стоп-лист при оплате проезда

Фото из архива Myslo.

Куда обращаться и как разблокировать карту? Подробно – в нашем материале.

В редакцию Myslo обратились несколько человек с похожей проблемой — при оплате проезда в общественном транспорте Тулы по безналу банковская карта попала в стоп-лист.

— Пытались оплатить телефоном проезд в автобусе, но карта несколько раз не читалась. Выдавало ошибку. Теперь выяснилось, что карта в стоп-листе. Что делать, не знаем. Кто-то говорит, что нужно идти в банк, кто-то — перепривязать карту к телефону либо зайти в ОИЕРЦ. Помогите разобраться, — написал Владимир.

Эта проблема, к слову, не так давно поднималась в тульском паблике «т а к и ж и в е м». Туляки писали:

— Один раз попал в стоп-лист с деньгами на карте, потом обратился в банк, сделали все нормально, через пару дней опять в стоп. Так и плачу наличными пару недель.

— Лично у меня в стоп-листе карта оказалась по приколу. На балансе всегда были деньги. Никаких задолженностей там быть не может.

— Я не знаю, как исправить. Мне кондуктор говорил, что нужно на том же терминале оплачивать. Другие говорят типа: да просто в Сбере можно. И, в общем, пользуюсь только наличными.

— Мне еще летом ее в стоп-лист занесли, так как не хватило денег на проезд. Я пошла в банк, и там сказали, что у многих сейчас такая проблема и что проще всего ее просто заменить.

— Деньги есть. Уже не раз было такое, что в автобусах терминалы читают карту только раза с 7−10. Если оплата через телефон, нужно просто из того же Apple Pay или Google Pay удалить карту и снова добавить. А если это именно карта в физическом виде, то надо звонить в техподдержку банка. Но, скорее всего, вам ответят, что это всё транспортная компания и надо ей звонить.

Почему карта уходит в стоп-лист и как ее оттуда убрать?

В Сбербанке Myslo рассказали, что при оплате проезда в транспорте карта блокируется только в одном случае — если на ней нет денег.

— При пополнении баланса в течение суток карта разблокируется автоматически и выйдет из стоп-листа. В случае пополнения баланса по истечении суток, карта так же разблокируется и выйдет из стоп-листа, но в течение более длительного времени, — сообщили в пресс-службе банка.

Чтобы ускорить процесс, можно зайти в личный кабинет на сайте ОЕИРЦ, там привязать карту и удалить ее из стоп-листа.

— При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь в АО ОЕИРЦ по тел. 70−55−07 либо через форму обратной связи oeirc.ru/contacts

Если обращение связано с неудовлетворительной работой терминалов и сбоев системы, предоставленной перевозчику оператором АО ОЕИРЦ, в этом случае гражданину будет оказана максимальная помощь в оперативном решении вопроса.

По срывам в работе оборудования других поставщиков и операторов гражданин также может обращаться в АО ОЕИРЦ, где сможет получить необходимую консультацию по дальнейшим действиям и содействие в дальнейшем направлении обращения, — сообщили Myslo в компании.

В ОЕИРЦ, кстати, тоже заявили, что единственная причина попадания карты в стоп-лист — недостаточная сумма на карте.

— Чтобы избежать этого, необходимо не допускать остатка на карте меньше, чем стоимость проезда, или применять другой, не менее удобный способ оплаты проезда — карту «Тройка», — добавили в ОЕИРЦ.

А нужно ли платить за проезд наличкой?

Ситуация: на банковской карте нет денег, и пассажир пытается оплатить проезд, карта попадает в стоп-лист. Что делать? Платить наличкой или другой картой?

Как пояснили Myslo специалисты, если такое случается с этой картой в первый раз, терминал выдает положительный чек.