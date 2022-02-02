В Суворове осудят серийную банду разбойников из Таджикистана

Во время двух налётов преступники отобрали у своих жертв более 1,2 млн рублей.

В Суворовский районный суд Тульской области поступило уголовное дело в отношении нескольких граждан Таджикистана, обвиняемых в разбойных нападениях. Из материалов уголовного дела следует, что 8 ноября 2020 года пятеро злоумышленников приехали на арендованной машине в столичный коттеджный поселок «Акиньшино».

Угрожая охраннику пистолетом, они забрались в стоящий на территории строительный вагончик, и потребовали у находившегося там гражданина Китая деньги и ценные вещи. Свою жертву они избили и связали. Добычей злоумышленников стали 28 тысяч рублей и два мобильных телефона.

Затем один из разбойников отвёз потерпевшего к ближайшему банкомату и потребовал снять с карты все имеющиеся деньги – 300 тысяч рублей. Ещё 15 тысяч разбойники забрали из машины жертвы.

Несколько дней спустя преступники решили напасть на супружескую пару, живущую в селе Красное Михайлово Суворовского района. Ночью они приехали к дому, проникли внутрь и, под угрозой пистолета, потребовали у хозяина деньги.

Угрожая убийством, преступники забрали у его супруги сумку, где было 20 тысяч рублей, а затем связали женщину и заклеили ей рот. После этого её муж указал на тайник, расположенный на кухне – оттуда налётчики забрали ещё 807 тысяч рублей. Преступники находятся под стражей, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.