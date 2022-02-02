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Где в Туле не будет света 3 февраля

Где в Туле не будет света 3 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена, 10, 6, 8,
  • ул. Революции, 12,
  • ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а,28-а, 18-28 (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а,
  • ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
  • ул. Ракетная, 6-12 (чётн.), 9,
  • ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
  • 1-й Песчаный пр-д,  2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
  • ул. Песчаная, 1-18,
  • ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:48 +1
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