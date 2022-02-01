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В Плавской колонии отменили все свидания из-за коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Плавской колонии отменили все свидания из-за коронавируса

УФСИН России по Тульской области информирует о расширении режимно-ограничительных мероприятий в ФКУ ИК-4 г. Плавска.

В связи с высоким риском возникновения и распространения коронавирусной инфекции в ФКУ ИК-4 с 2 февраля 2022 года и до особого указания приостановлены предоставления длительных и краткосрочных свиданий, за исключением лиц, осуществляющих юридическую помощь и участвующих в судебно-следственных действиях. Также приостановлены переводы осужденных в другие учреждения и прием осужденных из других учреждений, ограничены посещения представителями различных органов и организаций и иными лицами.
 
Свидания осужденных с лицами, осуществляющими юридическую помощь и участвующими в судебно-следственных действиях, предоставляются в помещении комнат краткосрочных свиданий через стекло при наличии средств индивидуальной защиты (масок, бахил, перчаток).
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