В Плавской колонии отменили все свидания из-за коронавируса

Фото из архива Myslo.

УФСИН России по Тульской области информирует о расширении режимно-ограничительных мероприятий в ФКУ ИК-4 г. Плавска.

В связи с высоким риском возникновения и распространения коронавирусной инфекции в ФКУ ИК-4 с 2 февраля 2022 года и до особого указания приостановлены предоставления длительных и краткосрочных свиданий, за исключением лиц, осуществляющих юридическую помощь и участвующих в судебно-следственных действиях. Также приостановлены переводы осужденных в другие учреждения и прием осужденных из других учреждений, ограничены посещения представителями различных органов и организаций и иными лицами.

Свидания осужденных с лицами, осуществляющими юридическую помощь и участвующими в судебно-следственных действиях, предоставляются в помещении комнат краткосрочных свиданий через стекло при наличии средств индивидуальной защиты (масок, бахил, перчаток).