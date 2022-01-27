Разлив нефтепродуктов на Любовском водохранилище: виновные заплатили 7 млн рублей штрафа

Именно в такую сумму был оценен ущерб, нанесенный водному объекту.

В мае 2021 года сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области ликвидировали нефтепродукты, попавшие в Любовское водохранилище в Новомосковске. На месте проводились работы по установке боновых заграждений и утилизации нефтепродуктов.

В результате проведенной прокуратурой проверки удалось выяснить, что в данном происшествии виновато ООО «Новомосковский хлор», допустившее утечку нефтепродуктов.

Ущерб от их действий составил 7 000 000 рублей, которые компания возместила после иска прокурора.