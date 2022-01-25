Вынесен приговор мужчине, который «заминировал» дорогу Щекино — Одоев — Арсеньево

Преступление произошло в августе 2021 года.

В Щекино 35-летний Александр Мологин признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Судом установлено, что 31 августа 2021 года в 12.36 пьяный Мологин позвонил в местную единую дежурно-диспетчерскую службу. Мужчина сообщил диспетчеру, что заминировал дорогу регионального значения Щекино — Одоев — Арсеньево. В суде мужчина не смог пояснить, зачем и для чего он совершил данный звонок.

Приговором суда Мологину назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.