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Вынесен приговор мужчине, который «заминировал» дорогу Щекино — Одоев — Арсеньево

Вынесен приговор мужчине, который «заминировал» дорогу Щекино — Одоев — Арсеньево

Преступление произошло в августе 2021 года.

В Щекино 35-летний Александр Мологин признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
 
Судом установлено, что 31 августа 2021 года в 12.36 пьяный Мологин позвонил в местную единую дежурно-диспетчерскую службу. Мужчина сообщил диспетчеру, что заминировал дорогу регионального значения Щекино — Одоев — Арсеньево. В суде мужчина не смог пояснить, зачем и для чего он совершил данный звонок.
 
Приговором суда Мологину назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:20 0
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