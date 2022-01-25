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В Москве задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского
Фото: t.me/shot_shot

В Москве задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского

27-летний Умеджон Жабборов ранее судим за взятку сотруднику полиции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа
 
По данным SHOT, 27-летнего Умеджона Жабборова взяли на станции метро «Менделеевская» в Москве. Мужчина приехал в Россию из Таджикистана, официально нигде не работал и жил без регистрации. Судим он за то, что хотел избежать ответственности за торговлю алкоголем ночью и попытался дать полицейскому 15 тысяч рублей.
 
Выйти на Жабборова могли по тому самому «Мерседесу», на котором напавшие на вдову Градского Марину Коташенко скрылись с места ограбления. По документам машина числится за продавцом сухофруктов на рынке, но тот утверждает, что осенью он поменялся автомобилем с Умеджоном. Якобы, тот был должен ему денег и предложил поменять старый (1997 года) «Мерс» на свой Kia Rio 2015 года. Договорились на словах, без оформления договора купли-продажи.
 
 
К слову, на следующий день после нападения на Марину Коташенко Жабборов отдал продавцу оставшиеся 150 тысяч долга. Объяснил, что якобы продал машину.
 
Напомним, 16 января в Подмосковье вдову певца Марину Коташенко ограбили на 100 миллионов рублей. Известно, что иномарка — белый Mercedes-Benz, на которой скрылись нападавшие, зарегистрирована на 42-летнего жителя поселка Брусянского Узловского района.
 
Ранее сообщалось о том, что по подозрению в преступлении был задержан 25-летний гражданин Таджикистана Ромиз А.
 
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:31 +3
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