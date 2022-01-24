В Тульской области на дистанционке находятся более 10 тысяч детей

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На оперативном совещании заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что в данный момент все школы и детские сады работают в штатном режиме. При этом в них усилена профилактическая работа по COVID-19 и комплекс противоэпидемиологических мероприятий. В том числе проводятся утренние фильтры с бесконтактной термометрией, ограничен допуск учащихся и сотрудников с признаками заболевания.

В учреждениях приостановлено проведение массовых мероприятий, допуск посторонних, организовано разделение потоков на вход/выход и во время питания.

На дистанционном формате обучения в настоящий момент находятся 50 групп в 37 детских садах (1087 воспитанников), 375 классов в 129 школах (8784 обучающихся) и 20 групп в 8 учреждениях среднего профессионального образования.

Также Ольга Гремякова сообщила, что для перевода на дистанционный формат обучения сейчас имеются 3600 ноутбуков, компьютеров и планшетов. Необходимость в них может возникнуть у 2900 обучающихся — в основном это дети из многодетных и малоимущих семей.

«Всем педагогическим сотрудникам даны рекомендации, что можно использовать ресурсы системы «Сетевой Город. Образование». Уроки могут проводиться на дистанционной платформе «Сферум». На сегодня у нас 97% образовательных учреждений уже работают на данной платформе, и зарегистрировано порядка 90% учителей и 60% школьников», — рассказала Ольга Гремякова.