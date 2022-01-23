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В Туле водитель BMW скрылся с места одного ДТП и устроил другое: пострадали двое
Фото очевидца

В Туле водитель BMW скрылся с места одного ДТП и устроил другое: пострадали двое

Авария произошла на пересечении ул. Л. Толстого и проспекта Ленина.

Утром 23 января, примерно в 6.00, в центре Тулы столкнулись BMW X3 и Kia Ceed. По словам очевидцев, причиной аварии стал выезд кроссовера на встречную полосу.

По информации Myslo, незадолго до происшествия водитель BMW с номерами Пензенской области устроил ещё одно ДТП и скрылся с места аварии. Машина была объявлена в розыск, её опознал один из инспекторов ГИБДД, прибывших по вызову владельца Kia.

В аварии пострадали пассажиры корейской легковушки – молодой человек получил ушиб глаза, у девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма.

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