В Туле водитель BMW скрылся с места одного ДТП и устроил другое: пострадали двое

Фото очевидца

Утром 23 января, примерно в 6.00, в центре Тулы столкнулись BMW X3 и Kia Ceed. По словам очевидцев, причиной аварии стал выезд кроссовера на встречную полосу.

По информации Myslo, незадолго до происшествия водитель BMW с номерами Пензенской области устроил ещё одно ДТП и скрылся с места аварии. Машина была объявлена в розыск, её опознал один из инспекторов ГИБДД, прибывших по вызову владельца Kia.

В аварии пострадали пассажиры корейской легковушки – молодой человек получил ушиб глаза, у девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма.