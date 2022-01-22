Внучка погибшего на пожаре в Шатске мужчины: «Уверена, что дедушку можно было спасти!»

Жители общежития сегодня приходят на пожарище посмотреть, что осталось от их дома.

Пришла на пепелище и внучка погибшего мужчины - Николая Кузьмича. Она сама прожила здесь 14 лет. По ее словам, пожары в доме случались и раньше, по разным причинам, но все удавалось благополучно потушить.

По словам соседей, два года назад в общежитии отключили пожарную сигнализацию, предположительно из-за поломки. Было ясно, что если не дай бог общежитие загорится, то спасти его не удастся. Все надеялись на скорейшее расселение и на то, что беды не случится. Но все произошло иначе.

Женщина уверена, что ее дедушку можно было бы спасти, если бы у приехавшего первым пожарного расчета с собой были бы дыхательные маски. Но их не оказалось:

- Лестницу к окну приставили, а залезть в дом не смогли!

Напомним, что Тульское региональное СУ СК России тоже подключилось к проверочным мероприятиям по факту пожара в Шатске. Следователь уже осмотрел место происшествия, устанавливаются обстоятельства гибели 81-летнего мужчины.