Управляющий директор АО «Тулачермет» Сергей Дьяков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

В рамках указа медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» присвоена управляющему директору Тулачермета Сергею Дьякову с формулировкой «За особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Сергей Дьяков начал свою карьеру на Кемеровском коксохимическом заводе (ПАО «Кокс», материнская компания ПМХ), где прошел путь от аппаратчика цеха улавливания до управляющего директора предприятия. В ноябре 2013 года он был назначен управляющим директором АО «Тулачермет».

Под его руководством предприятие провело коренную модернизацию производства, результатом которой стали существенное увеличение выплавки чугуна, сокращение выбросов в атмосферу, а также ликвидация сброса всех видов сточных вод благодаря строительству локальных очистных сооружений.

За годы работы Сергей Дьяков был награжден Почетным званием «Заслуженный металлург Российской Федерации», орденом Почета Кузбасса, медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса III и II степеней».

«Я очень благодарен за столь высокую награду. В первую очередь это заслуга трудового коллектива предприятия и всего Промышленно-металлургического холдинга. Без общих усилий добиться таких результатов было бы невозможно», — отметил управляющий директор АО «Тулачермет» Сергей Дьяков.