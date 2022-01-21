Викторина «Иммунитет +»: среди вакцинированных туляков разыграли квартиру
Кроме того, жители региона, привившиеся от COVID-19, получат электронные гаджеты и бытовую технику.
В пятницу, 21 января, в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоялся очередной этап викторины «Иммунитет+». Среди вакцинированных от коронавируса туляков были разыграны ценные призы, главным из которых стала квартира.
Кроме того, в числе призов оказались капсульные кофемашины, смарт-часы, роботы-пылесосы и мультиварка. Победителей определил генератор случайных чисел. Ими стали обладатели сертификатов о вакцинации со следующими номерами:
Капсульная кофемашина
9710-0000-2491-6413
1000-4543-4870-3436
1000-1979-7289-5066
Смарт-часы
9710-0000-0631-4387
1000-2185-9018-9484
Роботы-пылесосы
1000-1455-1657-3552
9710-0000-6019-9780
Мультиварка
9710-0000-2901-6185
Квартира
9710-0000-1953-6079
Полный список победителей можно найти здесь.