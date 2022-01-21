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Викторина «Иммунитет +»: среди вакцинированных туляков разыграли квартиру
Кадр из видео трансляции телеканала "Первый Тульский"

Викторина «Иммунитет +»: среди вакцинированных туляков разыграли квартиру

Кроме того, жители региона, привившиеся от COVID-19, получат электронные гаджеты и бытовую технику.

В пятницу, 21 января, в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоялся очередной этап викторины «Иммунитет+». Среди вакцинированных от коронавируса туляков были разыграны ценные призы, главным из которых стала квартира.

Кроме того, в числе призов оказались капсульные кофемашины, смарт-часы, роботы-пылесосы и мультиварка. Победителей определил генератор случайных чисел. Ими стали обладатели сертификатов о вакцинации со следующими номерами:

Капсульная кофемашина

9710-0000-2491-6413

1000-4543-4870-3436

1000-1979-7289-5066

Смарт-часы

9710-0000-0631-4387

1000-2185-9018-9484

Роботы-пылесосы

1000-1455-1657-3552

9710-0000-6019-9780

Мультиварка

9710-0000-2901-6185

Квартира

9710-0000-1953-6079

Полный список победителей можно найти здесь.

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