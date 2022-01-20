В Туле вынесли приговор мужчинам, которые подкупили члена военного комиссариата

Подсудимые пытались освободить от воинской службы двух человек.

В Туле ранее судимый 53-летний Сергей Барсуков и 51-летний Олег Хачатрян признаны виновными в посредничестве во взяточничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в период с 17 января 2019 года по 18 февраля 2021 года обвиняемые выступили посредниками в передаче взятки. Взятка была предназначена должностному лицу военного комиссариата городского округа Тулы. За 490 000 рублей он обещал освободить двух человек от прохождения срочной службы в армии, уточнили в СУ СКР по региону.

Приговором суда Барсуков получил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, а Хачатрян заплатит штраф в 500 000 рублей.