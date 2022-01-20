новости
новости
Регистрация
В Туле вынесли приговор мужчинам, которые подкупили члена военного комиссариата

В Туле вынесли приговор мужчинам, которые подкупили члена военного комиссариата

Подсудимые пытались освободить от воинской службы двух человек.

В Туле ранее судимый 53-летний Сергей Барсуков и 51-летний Олег Хачатрян признаны виновными в посредничестве во взяточничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что в период с 17 января 2019 года по 18 февраля 2021 года обвиняемые выступили посредниками в передаче взятки. Взятка была предназначена должностному лицу военного комиссариата городского округа Тулы. За 490 000 рублей он обещал освободить двух человек от прохождения срочной службы в армии, уточнили в СУ СКР по региону.
 
Приговором суда Барсуков получил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, а Хачатрян заплатит штраф в 500 000 рублей.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:01 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаприговор судавзяткапрокуратура

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк лишился свободы за хранение запрещенных веществ
Туляк лишился свободы за хранение запрещенных веществ
На ул. Сурикова в Туле сбили 85-летнего пешехода
На ул. Сурикова в Туле сбили 85-летнего пешехода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.