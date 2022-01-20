Туляк лишился свободы за хранение запрещенных веществ

В Туле 29-летний местный житель признан виновным в незаконном хранении психотропных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что в августе 2021 года подсудимый купил психотропное вещество для личного употребления. 25 августа его машину остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили в салоне автомобиля запрещенное вещество.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы.