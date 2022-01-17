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«Я никогда не смогу его простить»: в суде допросили отца убитой под Тулой девочки

«Я никогда не смогу его простить»: в суде допросили отца убитой под Тулой девочки

Геннадий Шапоченко рассказал, какое наказание для обвиняемого они посчитают справедливым.

Сегодня, 17 января, в Тульском областном суде состоялось второе заседание по уголовному делу Виктора Денисова. 69-летний мужчина обвиняется в хулиганстве, незаконном хранении оружия, покушении на убийство и убийстве малолетней.
 
После того как было зачитано обвинительное заключение, Денисов заявил, что виновен лишь в том, что хранил дома ружье. Все, что происходило в день убийства двухлетней Эвелины Шапоченко, пенсионер, по его словам, не помнит.
 
В ходе заседания был допрошен отец погибшей девочки, Геннадий Шапоченко:
 
— В день убийства мы строили детскую площадку — Эвелина любила горки и качели, а в деревне такого не было. Заканчивали песочницу делать, Денисов тоже помогал в работе: то инструмент подаст, то посоветует что-то. Уже на протяжении месяца он был пьяным, жаловался на сына, что тот его не посещает. Вечером мы отмечали завершение этапа работ, было много взрослых и детей. Денисов сцепился с подростком — 12-летним Никитой. До этого он часто говорил, что Никита растет непутевым и огрызается. Вот и в этот вечер Денисов отправил Никиту выкинуть мусор, тот отказался, сказал: «Сам отнеси».
 
Денисов на это крикнул: «Я тебя застрелю, щенок! Ты как со мной разговариваешь?»
 
Мы внимания не обратили, так как раньше не видели у него оружия, поэтому спокойно сидели, когда он ушел домой. Потом услышали первый выстрел.
 
 
Также Геннадий рассказал, что он вместе с друзьями обезоружил пенсионера — тот не оказывал никакого сопротивления.
 
— Ружье отшвырнули в сторону, а его оттащили подальше. Он сел, схватился за голову и так замер. Потом несколько раз просил прощения: «Гена, извини». Видимо, понял, что натворил.
 
Я никогда не смогу его простить. Он шел убивать целенаправленно. Хотел убить Никиту, попал в мою дочку.
 
Мы надеемся, что ему вынесут максимально строгое наказание. Чтобы он помучился, как мучилась перед смертью Эвелина.
 
 
Отметим, что в рамках данного уголовного дела потерпевшими заявлен гражданский иск: они требуют от Денисова компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей.
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Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
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