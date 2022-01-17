Сжег иномарку и скрылся: житель Тульской области экстрадирован из Германии

Видео МВД РФ.

В международном аэропорту Франкфурта-на-Майне преступника передали представителям МВД и ФСИН России для доставки в Москву.

Из Германии экстрадирован гражданин России Мраз Озманян, осужденный за умышленное повреждение чужого имущества. В январе 2016 года в Москве на Дубнинской улице злоумышленник облил горючей жидкостью припаркованный автомобиль и поджег его. В результате владельцу иномарки нанесен ущерб в сумме более 400 тысяч рублей.

В марте 2016 года Тимирязевским районным судом Озманян был осужден за преступление и приговорен к лишению свободы на 1 год 6 месяцев условно.

— Постоянно проживая на территории Тульской области, мужчина был поставлен на учет территориального органа ФСИН России. В декабре 2016 года в связи с нарушением условий отбывания наказания приговором Кимовского городского суда Тульской области условное наказание заменено на реальное с отбыванием в колонии-поселении и возмещением материального ущерба потерпевшему, — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Осужденный скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2021 года его задержали на территории Германии. 14 января в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне преступника передали представителям МВД и ФСИН России для доставки в Москву.



Видео МВД РФ.